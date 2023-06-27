AVM'deki konserde sıra kavgası | 17 yaşındaki Doğan Çatal öldü

Karşıyaka’daki bir alışveriş merkezinde, konser kuyruğunda iki grup arasında çıkan ve Doğan Çatal’ın yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 yaşındaki H.Ş. tutuklandı.



Olay, 24 Haziran akşamı meydana geldi. Alışveriş merkezinin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal’ın rap konseri için gelenler kapı önünde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta, iki grup arasında sıra kavgası çıktı.



Kavgada, Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ DOĞAN KURTARILAMADI



Doğan Çatal’a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Ameliyata alınan Çatal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak C.C.A. (18), T.T. (18) ve H.Ş.’yi (17) gözaltına aldı.



Polisteki işlemlerin ardından C.C.A. ve T.T. serbest bırakıldı.



Adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.