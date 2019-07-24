İstanbul’da polise başvuran Salih B. (24), 18 Temmuz'da Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezinin giyim mağazasında kıyafet denediği sırada soyunma kabininde bulanan ve içinde 200 bin dolar olan çantasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Alışveriş merkezindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 21 Temmuz'da Cezayir uyruklu şüpheli Sıdı M'yi (54) Aksaray metrosunda yakaladı. Şüphelinin üstünde yapılan aramada, 9 bin dolar bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği, emniyette de benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.



Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin mağazaya girdiği, bir süre sonra elinde çantayla çıktığı yer alıyor.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.