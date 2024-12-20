AVM hırsızlarına yardım: Özel güvenlikler korumuş

İstanbul’da polise başvuran E.P., İstanbul’da AVM’lerde meydana gelen hırsızlık olaylarında, alışveriş merkezlerinde görevli özel güvenlik personelinin hırsızların kaçışını kolaylaştırdığı ve hırsızlara yardım ettiği iddiasında bulundu.

E.P. yaptığı ihbarda çantası çalınan yabancı uyruklu müşterilerin çantalarının sözde güvenlik görevlileri tarafından bulunduğunu bu kişilerin mağdurları "Çantanız bulundu. Pasaportunuz içinde. Şikayetçi olsanız da çalınanlar bulunmaz. Polise bildirmenize gerek yok." diyerek ikna edildiğini iddia etti.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık talimatıyla önce ihbarda bulunan E.P. gözaltına alındı.

E.P. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha sonra AVM’de eskiden özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.(46), O.G.(35), C.Ş.(32)ve Y.S.'yi(34) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

