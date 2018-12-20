Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin 4. katından düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, tıp fakültesi öğrencisi Baturay S. (19) Ataköy'deki bir AVM'de restoranların bulunduğu 4'üncü kattan, henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düştü.



Ağır yaralanan gence, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeyle AVM'nin karşısındaki özel bir hastaneye kaldırdı.



Burada yapılan müdahalelere rağmen, Baturay S. kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.



