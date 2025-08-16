AVM’nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü

Bursa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü. Araçlardan 7’si kullanılamaz hale gelirken, 1’i hafif hasar aldı.

AVM’nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 sıralarında çıktı.

Araçların yandığını gören 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AVM’nin otoparkında yangın: 8 araç zarar gördü - 1

İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken 1 araç ise hafif zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...