AVM'ye dadandı, beş mağazadan hırsızlık yaptı

Hatay'da bir hırsız, AVM'deki beş farklı iş yerinden 26 parça kıyafet çaldı.

İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde bulunan AVM'de bir kadının hırsızlık yaptığının fark edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada olayın şüphelisi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık anlarında; beş farklı mağazadan 26 parça kıyafet ve iç çamaşırı çalındığı tespit edildi.

Çaldığı kıyafetler ve ayakkabı başta olmak üzere eşyalarla yakalanan kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.