Avrasya Tüneli'ni bir ayda 21 bin motosiklet sürücüsü kullandı

İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 1 Mayıs’tan itibaren motosikletli sürücülere de hizmet vermeye başladı.

TÜNELDEN BİR AYDA KAÇ MOTOSİKLETLİ GEÇTİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir aylık dönemde günlük 704, toplamda ise 21 bin motosiklet sürücüsünün tünelden geçtiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, günde 53 bin aracın Avrasya Tüneli tercih ettiğini, bir aylık dönemde araç geçiş sayısının ise 1 milyon 641 bine ulaştığını söyledi.

Geçen ay en yüksek araç geçişinin 68 bin 755 ile 2 Mayıs’ta gerçekleştiğini kaydeden Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana Avrasya Tüneli ile zamandan, yakıttan ve karbon emisyonundan toplam 10 milyar lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?



Karaismailoğlu, "Özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçiş alternatifi olması hedeflenen Avrasya Tüneli, motosikletler için 05.00 - 23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 lira, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 lira olarak ücretlendirilmektedir" dedi.



MAYISTA GECE TARİFESİNDEKİ GEÇİŞLER YÜZDE 164 ARTTI



Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanmaya başladığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Mayısta gece tarifesi kullanılarak yapılan geçişlerin sayısı yüzde 164, gün içi trafikteki payı da yüzde 154 artış gösterdi. İki yaka arası seyahatlerde 1 saate varan zaman tasarrufu pratik bir kısa yol görevi gören Avrasya Tüneli diğer seçeneklere göre yolu 10 kilometre kısaltarak kullanıcılarına zaman kazancı sağlarken, yakıt, emisyon ve araç bakım masraflarının da kayda değer ölçüde azaltılmasına yardımcı oluyor."