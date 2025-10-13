Avrupa Birliği Başkanlığı 18 Uzman Yardımcısı alacak

BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların;



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıması,



En az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk, İletişim, Gıda Mühendisliği veya Avrupa Birliği bölümlerinden mezun olması,



1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,



2024 veya 2025 KPSS’den P3, P4, P14, P19, P24, P29, P34, P39 veya P44 puan türlerinden en az 80 puan alması,



İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden YDS en az B düzeyi veya eşdeğer uluslararası bir belgeye sahip olması gerekiyor.



SINAV TAKVİMİ



Yazılı sınav, 21 Aralık 2025’te Ankara’da yapılacak. Sınavda;



Avrupa Birliği (35 puan),



Türkiye-AB İlişkileri (35 puan),



Yabancı Dil (30 puan) konularından klasik usulde sorular yöneltilecek.



Yazılı sınavda 70 puan ve üzeri alan adaylardan en yüksek puanlı 72 kişi sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda bilgi düzeyinin yanı sıra temsil yeteneği, iletişim becerisi ve genel kültür de değerlendirilecek.