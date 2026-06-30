Avrupa Birliği'nden Ankara'ya kritik ziyaret

Avrupa Birliği bugün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti.

Kabule, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner de katıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin önemli gündem başlıkları bulunuyor.

O başlıklardan biri Türkiye 'nin Avrupa Birliği'e tam üyelik hedefi. AB'nin genişlemesinin adil ve liyakate dayalı bir şekilde yapılması beklentisinin görüşmede dile getirildi.

Siyasi, enerji ve ulaştırma alanındaki yeni işbirlikleri bugün gerçekleşen kabulde önemli yer tutan başlıklar arasında yer aldı.

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu ile vize serbestisi diyalog sürecinin yeniden başlatılması ve ekonomide Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine yönelik beklentiler de kabulde dile getirildi.