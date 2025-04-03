Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü: Köprüden düştü
Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan, Giresun'da köprüden düştü. Üzerinden otomobil geçen 27 yaşındaki mankenin alkollü olduğu öğrenildi.
Ramazan Bayramı tatili için Giresun'a giden Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan feci şekilde hayatını kaybetti.
Güler Erdoğan, eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi. Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı.
Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, Güler Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNTİHAR İDDİASI
Erdoğan’ın psikolojik sorunları olduğu, daha önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Giresun