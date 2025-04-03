Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci ölümü: Köprüden düştü, araba ezdi

Ramazan Bayramı tatili için 27 yaşındaki Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan'ın feci şekilde hayatını kaybetti.



Sözcü'de yer alan habere göre, genç manken üst geçitten geçmeye çalışırken yola düştü. Yola düşen genç kadının üzerinden araç geçti.



Erdoğan'ın alkollü olduğu belirlendi.



