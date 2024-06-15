Avrupa hava sahasında yoğunluk | THY: Seferlerdeki gecikmeyi minimize etmek için ekiplerimiz çalışıyor

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kurban Bayramı tatili boyunca oluşacak yoğun talebi karşılamak için ek seferler düzenlendiğini bildirdi. Avrupa'da yaşanan hava sahası yoğunluğu ve meteorolojik etkilerin gecikmelere neden olduğu belirtilirken, süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerin çalıştığını vurgulandı.

Avrupa hava sahasında yoğunluk | THY: Seferlerdeki gecikmeyi minimize etmek için ekiplerimiz çalışıyor

, Avrupa hava sahasında yaşanan yoğunluk ve yoğun bayram trafiğine ilişkin açıklama yaptı. 

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularının memnuniyetini daima odak noktası alan bayrak taşıyıcı havayolumuz, Bayram tatili boyunca ilâve talebi karşılamak adına ek seferler düzenlemektedir.

Uçuşlarımızın zamanında kalkışına yönelik sergilediğimiz tüm gayrete rağmen, mevcut meteorolojik etkiler ve özellikle Avrupa’da yaşanan hava sahası yoğunlukları nedeniyle seferlerimize kalkışlarında slot uygulanmakta ve bu da zaman zaman gecikmelere neden olabilmektedir.

"SÜRECİ MİNİMALİZE ETMEK İÇİN YETKİLİ EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

Süreci minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz bilfiil çalışmakta olup, uçuşlarının güncel durumuyla ilgili olarak da yolcularımıza vakitlice ulaşmaktadırlar.

Bu oldukça yoğun Bayram trafiğinde, yolcularımızın uçuşlarını, Türk Hava Yolları kalitesinden zerre ödün vermeksizin icra etme gayretimizle kendilerine iyi uçuşlar diliyor, Kurban Bayramlarını tebrik ediyoruz."


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