Avrupa Komisyonu 'Kıbrıs hellimi'ni korumalı ürün olarak tescil etti

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ın önemli bir tadı olan "hellim” peynirini Yeşil Hat Tüzüğü altında "Menşei İsmi Korumalı Ürün (PDO)" olarak tescilledi. Avrupa Komisyonu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de üretilen hellim peynirinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracını mümkün kılan bir düzenleme yapıldı. Komisyon, toplantıda ilk olarak marka değeri yüksek olan hellim (Halloumi) ismini AB çapında koruma altına alarak, taklit ürünlere karşı "PDO" olarak tescillenmesine karar verdi. Yapılan düzenlemelere göre AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uyumlu olan KKTC’de üretilen hellimin Güney Kıbrıs’a, oradan da AB ülkelerine ihraç edilmesine izin verilecek.



“UYGULAMA AB'DEKİ TÜKETİCİLERİN ÖZGÜN KIBRIS ÜRÜNÜNÜ TANIMLAYABİLMELERİNİ GARANTİ EDİYOR”

Alınan kararın ardından Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirinin tescilli isim kullanmasına izin verilmesi ve bunun da adaya net ekonomik faydalar sağlaması bekleniyor. AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski toplantıda yaptığı açıklamada, "Hellimin Avrupa’nın yüksek kaliteli tarım ve en iyi gıda ürünleri arasına katılarak PDO ve Koruma Altına Alınmış Coğrafi İşaret (PGI) siciline girmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs’ta programa uymak isteyen tüm üreticileri kapsayan uygulama, uzun yıllar boyunca sabırla ve her bakımdan özenle yapılan bir çalışmanın sonucudur. Hellimin PDO tescil düzenlemesi, Yeşil Hat'ın her iki tarafındaki tüm üreticilerin eşit ve adil bir şekilde ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor ve AB'deki tüketicilerin bu özgün Kıbrıs ürününü en sonunda tanımlayabilmelerini garanti ediyor" dedi.



Ayrıca hellimin PDO olarak tescil edilmesi, AB ülkelerinde hellimin taklit edilmesi veya ismine zarar verecek faaliyetler yasak sayılacak. Kıbrıs’ta sadece geleneksel tarife göre üretilen peynirlere "hellim" ismi verilebilecek. Düzenlemelerin ise Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

VİDEO: KKTC HELLİMINE AVRUPA YOLU

