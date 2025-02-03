Avrupa Otoyolu'nda araç alev topuna döndü: Trafik yoğunluğu oluştu

Yangın sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamaların meydana geldiği araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.