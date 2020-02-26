Avrupa Parlamentosu'ndan vize serbestisi açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı David McAllister ve beraberindeki 7 üyeden oluşan heyet, Ankara'da yaptıkları temaslara ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Heyet temasları kapsamında, başkentte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile görüştü.



TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

Heyet Başkanı McAllister, Türkiye-AB ilişkilerinin zor dönemden geçtiğine işaret ederek, "Buna karşılık, AB'ye aday ülke Türkiye, Birlik için stratejik ortak. Türkiye'deki muhataplarımızla iletişimi devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



AB ile Türkiye arasında terörizm, mülteciler ve uluslararası güvenlik gibi konularda ciddi sınamaların olduğunu söyleyen McAllister, "Birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Aramızdaki güveni tekrar tesis etmemiz lazım. Bu ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerine olan taahhüdümüzün ve kararlılığımızın göstergesidir." dedi.



McAllister, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kendilerine, "Türkiye'nin AB'ye üyelik amacının devam ettiğini" söylediğini aktararak Türkiye'de halen halkın büyük kesiminin AB'ye üyelikten yana olduğunu kaydetti.



GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLŞAMASI

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusuna da değinen McAllister, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda her iki tarafın da çok çalışması gerekiyor. Anlaşmanın güncellenmesi hem Türk tarafının hem de AB'nin yararına olacaktır." diye konuştu.



VİZE SERBESTİSİ KONUSU

McAllister, vize serbestisine ilişkin, "Vize serbestisi konusu, görüşmelerimizde sürekli gündeme geliyor. Türkiye'ye vize serbestisinin sağlanması için yerine getirilmemiş koşulların tamamlanması gerekiyor. Koşullar tamamlandığında vize serbestisi tanınacak fakat şu an o aşamada değiliz." ifadesini kullandı.



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