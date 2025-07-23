Afrika sıcakları uyarısı: Kavrulacağız

Türkiye genelinde Afrika sıcakları etkisini gösteriyor. Birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.



İstanbul, 41 derece sıcaklık görülen Şanlıurfa ile aynı değerlere ulaşacak.



GÜNEŞİN ALTI 50 DERECE



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığına göre dün İstanbul'da Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 dereceye ulaştı. Güneşin altı ise 50 dereceyi buldu.



Sıcaklıklar gece saatlerinde de etkisini sürdürdü



Uzmanlar, "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.



Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.

