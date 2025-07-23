Afrika sıcakları uyarısı: Kavrulacağız
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklığın İstanbul'da 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Yarın Diyarbakır ve Batman 45, Aydın ve Manisa ise 44 dereceyi aşacak.
Türkiye genelinde Afrika sıcakları etkisini gösteriyor. Birçok ilde sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
İstanbul, 41 derece sıcaklık görülen Şanlıurfa ile aynı değerlere ulaşacak.
GÜNEŞİN ALTI 50 DERECE
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığına göre dün İstanbul'da Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy'de sıcaklık gölgede 38 dereceye ulaştı. Güneşin altı ise 50 dereceyi buldu.
Sıcaklıklar gece saatlerinde de etkisini sürdürdü
Uzmanlar, "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunuyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.
Yüksek sıcaklık, düşük nem, hızlı rüzgar nedeniyle orman yangınları riski de yüksek.
Bazı merkezlerde bugün beklenen sıcaklıklar şöyle:
- Balıkesir 41 derece.
- Edirne 42 derece.
- Denizli 42 derece.
- İzmir 40 derece.
- Adana 39 derece.
- Ankara 37 derece.
- Sinop 33 derece.
- Artvin 28 derece.
- Malatya 39 derece.
- Diyarbakır 44 derece.
- Gaziantep 42 derece.
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