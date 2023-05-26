Avrupa ülkelerinde vize sıkıntısı | Schengen vizesi için randevu bulmak zor

NTV- Melike Şahin

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak son günlerde zorlaştı.

Randevu ileri tarihe veriliyor, başvurabilenlerin onay süreci uzuyor. Başvurusu reddedilenlerin sayısı fazla...



Turizmci Barış Meletlioğlu, vize için randevu tarihi alamada sıkıntı çekildiğinin altını çizerek "Başvuruların birçoğunu onaylatabilirken şu an çok fazla ret yemeğe başladık." dedi.

Meletlioğlu, "Geçen sene yaz döneminde 4 bine yakın misafirimizi Avrupa turlarında seyahat ettirirken bu sene yaklaşık yüzde 50 rezervasyon sayımızın düşmesine ve iptallere neden oldu." diye konuştu.



UZAKTAN ÇALIŞMA DÜZENİ

Bazı büyükelçilik yetkilileri vize sürecinin uzamasının başvuru sayısındaki artış ve uzaktan çalışma düzeninden kaynaklandığını belirtiyor.

Turizm acentaları ise müşterilerle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Bazı vize başvuru merkezleri randevu verirken, işlem sürecinin uzayabileceğine dair uyarı yayımlıyor.