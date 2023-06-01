Avrupa ülkelerine vize sıkıntısı: Her iki Schengen vize başvurusundan biri reddediliyor

Schengen vizesinde sıkıntı sürüyor. Randevu sayısı düştü, onay süreci uzadı, ret sayısı arttı.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Schengen vizelerinde sistemli bir şekilde daraltma var. Yaklaşık bin olan randevu sayısı 200'e düşürüldü. Yaklaşık 5'te bir oranında azalma var. Randevu sayısında bunun yanında bir de ret oranlarında ciddi bir artış var. Daha öncelerinde yüzde 10-15 seviyelerinde olan ret oranları 2023'te yüzde 50'lere yaklaşmış vaziyette.



Vize sorunu müşterilerle turizm firmalarını da karşı karşıya getiriyor. Turizm firması yetkilisi Ali Onaran, "Biz turizm acentaları olarak son dönemlerde çok zorlanıyoruz. O yüzden misafirlerimize sigorta yapmalarını öneriyoruz. Ret oranlarının çoğalmasından dolayı da en azından eğer vize alamazlarsa ödedikleri ücret yanmasın." uyarısında bulundu.



Bazı büyükelçilik yetkilileri vize sürecinin uzamasının başvuru sayısındaki artış ve yoğunluktan kaynaklandığını belirtiyor.



Schengen vizesine en hızlı yanıtı veren ülkenin Yunanistan olsduğunu söyleyen Onaran, "Şu anda en hızlı yürüyen Yunanistan Konsolosluğu diyebiliriz. Diğer konsoloslukların çoğunda bize verdikleri bilgi yoğun olmaları yoğun oldukları için de sürecin ciddi şekilde ötelendiği. Peki vizesiz turlara kayma oldu mu bu süreçte? Kesinlikle tabii ki vizesiz turlara yaklaşık yüzde 40'lar ve 50'ler oranında daha fazla talep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Sanatçılar Volkan Konak ve Onur Akın da Şengen vize başvuruları reddedildiği için konserlerinin iptal olduğunu açıklamıştı.