Avrupa ve Türkiye’yi “çok ciddi” sıcak dönem bekliyor | El Nino etkisi Haziran 2024’e kadar sürecek

“TÜRKİYE VE AVRUPA ÇOK CİDDİ SICAK BİR DÖNEMDEN GEÇECEK”



El Nino’nun etkilerinin 2024'te de devam edeceğinin altını çizen Kurnaz, buna bağlı olarak şiddetli hava olaylarının ve yüksek sıcaklık değerlerinin süreceği uyarısında bulundu.



Kurnaz, şöyle devam etti.



“En azından mart, nisan ayına kadar bunun sürmesini bekliyoruz. El Nino’yu hızlı bir şekilde öngörmek mümkün değil, bugünden bakıp haziran ayında ne olacağını söylemek çok kolay değil ama öngörüler El Nino’nun gittikçe şiddetleneceğini söylüyor. Bu yaşadığımız El Nino’nun, şimdiye kadar gördüklerimizin en şiddetlisi olma olasılığı yüzde 50’nin üzerinde. Bu da gelecek yazın neredeyse ortasına kadar Türkiye ve Avrupa, çok ciddi sıcak bir dönemden geçecek demek.”



Sıcaklık rekoru kırılan günün, tarihte o güne ait en sıcak gün anlamına geldiğini kaydeden Kurnaz, sıcaklık rekorlarının 2024’ün Haziran ayına kadar sürebileceği hatta hazirandan sonra da devam edebileceği tahmininde bulundu.



Prof. Dr. Levent Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:



“Türkiye’de El Nino etkisiyle biraz daha normalin üzerinde nem bekliyoruz. Zaten Türkiye çok kurak 3 sene geçirdi, bunun üzerine aynı oranda kurak bir 3 sene daha beklemiyoruz. İnşallah biraz daha sulu bir kış ve ilkbahar geçiririz çünkü gerek tarımın gerek büyük şehirlerin son derece yüksek bir su ihtiyacı var, barajlarımızın dolması gerekiyor.”