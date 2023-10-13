Avrupa'da en fazla enerji tasarrufu yapan ülke Türkiye

Global araştırma şirketi IPSOS tarafından tüm dünyada 23 bin 55 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Yapılan araştırmada konutlarda Avrupa'nın en fazla enerji tasarrufu yapan ülke Türkiye çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 58'i evde son dönemde daha fazla enerji tasarrufu yapıyor. Türk vatandaşları, su ve gıda tasarrufunda da dünyada ilk sıralarda yer alıyor. "Evde son dönemde daha fazla su tasarrufu yapıyor musunuz?" sorusuna globalde yüzde 41 "Evet" yanıtı verilirken, Türkiye'de bu oran yüzde 50 oldu. Daha fazla toplu taşıma aracı kullanma ya da yürüme tercihine dair soruda ise global ortalamada son dönemde toplu taşımayı daha fazla kullandığını söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken Türkiye'de ise bu oran yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, Dünya Tasarruf Günü kapsamında israf ve tasarruf ilişkisinin yönüne dair açıklamalarda bulundu. Türk toplumunun tasarruf yapabilme kapasitesinin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Orak, "Türkiye’de yaşayan insanların kültürel bir davranış modeli olarak tasarrufu sahiplenmesi aile ekonomisi için çok önemlidir. Fakat tasarrufun bilinçli ve kurumsal bir şekilde yapılması aile ekonomisiyle birlikte milli ekonomiye de ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bireysel tasarruf davranışını birlikte tasarruf davranışına dönüştürebilirsek, bireysel yatırım hedeflerine ulaşmak çok daha kolay hale gelecek, yastık altında bekletilen yatırımlar sisteme dahil edilerek ülkenin ekonomik refah seviyesi artacak. Bu da yine doğal olarak vatandaşın refahını artıracak. Bu nedenle evde başlayan israf karşıtı politikaların milli bir tasarruf hareketine dönüşmesi ve tasarruf finansmanı sektörünün temel finansman modeli olarak tercih edilmesi gereklidir." dedi.