Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak? 2024 kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

2024 Avrupa kış saati uygulaması için tarih araştırmaları başladı. 2016 yılında önce her yıl Avrupa ile birlikte Türkiye'nin de uyguladığı kış saati uygulaması, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmıştı. Peki, Avrupa'da bu yıl saatler ne zaman geri alınacak?



AVRUPA'DA KIŞ SAATİ NE ZAMAN UYGULANACAK?



Avrupa ülkeleri, 27 Ekim 2024 tarihinde saatlerini bir saat geri alacak ve bir süre kış saati uygulamasına geçiş yapacak.



Her yıl olduğu gibi bu yılda da kış saati uygulamasıyla birlikte enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla faydalanmak amaçlanacak.



TÜRKİYE İLE FARK 2 SAAT OLACAK



Avrupa'da kış saati uygulamasının başlamasıyla birlikte, Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı iki saate çıkacak.