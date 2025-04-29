Avrupa'daki elektrik kaosu Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

"AVRUPA'NIN SİSTEMİNE BAĞLIYIZ"



Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı.



Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız." ifadelerini kullandı.