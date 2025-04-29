Avrupa'daki elektrik kaosu Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, "Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı." dedi.
İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi.
Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı.
"AVRUPA'NIN SİSTEMİNE BAĞLIYIZ"
Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı.
Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Dün, İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.
Her iki ülkenin büyük şehirlerinde ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet durmuş, buralarda yaşayanlar marketlere koşmuştu.
Geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından bugün bazı bölgelere yeniden elektrik verilmeye başlandı.
VİDEO - İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü
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