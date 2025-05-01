Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?
Avrupa'daki elektrik kesinlerinin ardından Enerji Bakanı Bayraktar, açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi
İspanya ve Portekiz genelinde elektrik kesintileri milyonlarca kişiyi ve hayatın akışını olumsuz etkiledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı.
Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.
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