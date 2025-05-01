Avrupa'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatmıştı.



Bayraktar'dan elektrik kesintilerinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine dair yeni açıklama geldi.



Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.