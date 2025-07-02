Avrupa'daki sıcak Türkiye'ye gelir mi?

Kavurucu sıcaklar birçok ilde etkisini sürdürüyor.



Havalar ısınırken beraberinde orman yangınlarında da artış yaşandı.



NTV yayınına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye'de beklenen sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa'da sıcaklıkların arttığından söz eden Özdemirci, Türkiye'de birkaç gündür serin havanın yaşandığını ama sıcaklığın normallerin üzerine çıkacağını dile getirdi.

"REKOR SICAKLIK GÖRMEYECEĞİZ"



"Rekor sıcaklık görmeyeceğiz." diye konuşan Özdemirci, orman yangınlarına ilişki uyardı.



Özdemirci, sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkacağını dile getirdi.

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