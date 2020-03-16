Avrupa'daki Türklere tahliye

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa NTV ekranında, Avrupa'daki Türklerin tahliyesine ilişkin bilgi verdi.

Paris Büyükelçisi Musa'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Çok kapsamlı tedbirler alındı. Bütün üniversiteler, kreşler kapalı durumda şu an ülkede. 15 Mart itibari ile artışlar göz önünde bulunduğunda ilavi tedbirler kapsamında konferans, kütüphaneler... kapandı. İbadet boyutunda ülkedeki ibadet yerlerinde değil evlerde cuma namazı kılınması kararı alındı.

FRANSA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLAR

13 Mart günü açıklanan tedbirler oldu. Türkiye'ye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Bugün 17.00'ye kadar da devam edecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye'ye tahliyesi öngörülüyor. Türk vatandaşlarına bir burada bir kontrol uygulamayacağız. Türkiye'de kontrol altına alınacak. Zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde çaydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti.

ALMANYA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLAR

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ise konuya ilişkin, ''Bugün akşam saat 5.00'e kadar bu vatandaşların listelerini hazırlayacağız. Yarın da vatandaşlarımızı Türkiye'ye göndereceğiz. Almanya'daki Türklerin duruma ilişkin olarak, ''Birkaç bin Türk yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' ifadelerini kullandı.

Almanya'da bulunan öğrencilere ilişkin de açıklamalarda bulunan Aydın, ''Erasmus kapsamında bulunan öğrencilerin bir kısmı zaten döndü. Kalan öğrenciler ise yarın 12.00'ye kadar ülkelerine dönmüş olacaklar.''

14 GÜN KARANTİNA

İstanbul Valiliği ise tahliye edilecek Türklere ilişkin, uçuş kısıtlaması getirilen Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye dönen Türk vatandaşlarının 14 gün karantina altına alınacağını belirtti.