Avrupa'dan Kırklareli Belediyesi’ne ödül

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Kırklareli Belediyesi'ni Avrupa Diploması ile ödüllendirdi.



Bu ödülü alabilmek için;



- Kardeş şehirler ile kurulan iyi bağlar ve kardeş şehirler ile yapılan etkinlikler,



- Uluslararası ve ulusal yardımlaşma kampanyaları,



- Avrupa günü, Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası gibi Avrupa değerlerinin öne çıkarıldığı günlerin kutlanması gibi faaliyetler değerlendirmeye alınıyor.



Bu konularda çok sayıda etkinliğe imza attıklarını belirten Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Kırklareli Belediyesi olarak yukarıda sayılan tüm kriterleri yerine getirdik. 2020 yılında Avrupa Günü, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası ve Avrupa Hareketlilik Haftası gibi Avrupa değerlerinin öne çıkarıldığı tüm günleri Belediye olarak kutladık. Belediyemizin sosyal medya hesaplarından tüm görünürlük ve yaygınlaştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Kardeş şehirlerimiz ile ‘Pandemi döneminde belediyecilik’ isimli bir online toplantıda buluştuk.”



Aynı zamanda kardeş şehirlerden folklor gösterileri talep ettiklerini ve Avrupa Hareketlilik Haftası’nın açılış gününde İstasyon caddesinde bu gösterilerin halka sunulduğunu kaydeden Başkan Kesimoğlu; “Ayrıca İzmir depremi için başlatılan yardım kampanyasını ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaretimizi, Dereköy sınır kapısında gurbetçi vatandaşların sınır kapısında uzun süre beklemeleri sebebiyle, Belediyemize ait catering aracının, yurt dışına gitmek için sınırda bekleyen yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarına çay kahve hizmetini ve buna benzer çok sayıda etkinlik ile kampanyayı dahil ederek, 2021 yılının Ocak ayında Avrupa Diploması ödülüne mektubumuzu da ekledik. 15 sayfa başvuru formu ve 15 sayfa ek dosyamız ile başvurumuzu gerçekleştirdik” dedi.



Oluşturulan komisyonun, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki binlerce belediye arasından 6 tanesini seçtiğini ifade eden Kesimoğlu; “Kırklareli Belediyesi olarak Avrupa idealine katkı yaptığımıza kanaat getirildi ve 15 Nisan günü yapılan toplantıda ödüllendirildik. European Diploma olarak bilinen ödülümüzü almak üzere, bizzat davet eden Komisyon Başkanı sayın Kęstutis Masiulis’in yanında, Eylül ayı sonunda Fransa-Strazburg’da olacağız” diye konuştu.