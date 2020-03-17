Avrupa'dan tahliye: İki uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesine başlandı.

Yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak Almanya'nın Münih kentinden İstanbul'a geldi.

Uçak saat 14.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İKİNCİ UÇAK DA İNDİ



Havalimanına inen ikinci uçak ise, Almanya'nın Nürnberg şehrinden saat 15.20'de geldi.

14 GÜN KARANTİNA

Vatandaşlar 14 günlük karantina süreci için belirlenen İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara götürülüyor.

Nakil için havalimanına gelen otobüslerin şoförleri ve görevlilerin özel kıyafetler giydi. Otobüslere eşlik eden motosikletli polislerin de maske taktığı görüldü.

3 BİN 614 KİŞİ GETİRİLECEK



Yurda dönüş için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının bu gece yarısına kadar tahliye edilmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye için THY'nin 34 sefer planladığını söyledi.



Corona virüs önlemleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve Danimarka olarak belirlenen ülkelerdeki Türk vatandaşlarının 17 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri belirtilmişti.