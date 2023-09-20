Avrupalı turist Antalya'da sezonu uzattı

Bu yıl Antalya turizminde Rusya- Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna pazarının durması, enflasyona bağlı fiyat artışları, seçim, yatak kapasitesindeki artışlar ve yerleşik yabancıların evlerini otel gibi kiralaması gibi sebeplerle bazı sorunlar yaşansa da gelen turist sayısı verileri, 'rekor yıl' olarak kabul edilen 2019'un üstünde seyrediyor.

2019'da 15,5 milyonu aşan turist ağırlayan kent, özellikle temmuz ayından itibaren yaşanan rezervasyon artışıyla yıl sonunda 2019 rekorunu kırmayı hedefliyor.



TEMMUZDAN SONRA DOLULUKLAR ARTTI



Kundu'da beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yılın turizm sezonu başlangıcına dikkati çekerek, hem seçim atmosferi hem de diğer ülkelerdeki ekonomik sorunlar gibi sebeplerle özellikle mayıs ve haziran aylarında beklenen rezervasyonları alamadıklarını söyledi.

Temmuzdan itibaren ağustos ve eylül ayları için fiyat-fayda dengesini yakalayan işletmelerin doluluk anlamında sorun yaşamadığını kaydeden Çağlar, “Özellikle üst segment, yüksek fiyatlı, A ve A plus turistleri hedefleyen tesislerde bölgelere göre bazı rezervasyon zorlukları yaşandı. Biz aslında bu ayı biraz zayıf bekliyorduk fakat son dakika rezervasyonları ve genel olarak fiyatlardaki ayarlamalarla yüksek doluluklara ulaşıldı" dedi.

