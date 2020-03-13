Avrupa'nın 9 ülkesinden son yolculu uçuşlar, cumartesi günü yerel saatle 08.00'e kadar yapılabilecek

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin yeni tip Corona virüs tedbirleri kapsamında, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar cumartesi günü yerel saatle 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.



Bu kapsamda, THY ve diğer ilgili ülke hava yolu şirketlerinin, uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye son yolculu uçakları, ülkelerin lokal saati ile yarın 08.00'e kadar yapılabilecek.



Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için geri dönüş yasağı uygulanacak.



İlgili ülke hava yolları boş gelip kendi yolcularını alarak dönebilecek.



Kargo seferleri için herhangi bir kısıt bulunmuyor.



PEGASUS DA 9 AVRUPA ÜLKESİNE UÇUŞLARINI DURDURDU



Pegasus Havayolları, Corona virüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.



Konuyla ilgili Pegasus Havayolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00'den, 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" İfadeleri yer aldı.