'Avrupa’nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

500-600 DOLARA AVRUPA YOLU



"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.



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