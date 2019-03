TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi trenlerin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile de Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere farklı bir imkan sağlıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de son yıllarda ekonomik, iş, eğitim ve turizm amaçlı seyahatlerde tercih edilen ulaşım araçlarının başında tren geliyor. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günde 25 bin, Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Güney Kurtalan Ekspresi konvansiyonel trenlerinde 45 bin yolcuya hizmet veriliyor.



Uluslararası yolcu taşımacılığında ise 20 Şubat 2017'den beri İstanbul (Halkalı)-Sofya güzergahında her gün karşılıklı olarak işleyen İstanbul-Sofya Ekspresi ile Avrupa'ya ulaşımda en kolay ve en ekonomik seçenek sunuluyor.



İstanbul-Sofya Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından sağlanan 2 yataklı ve 1 kuşetli vagon ile işletiliyor. TVS 2000 tipi yataklı ve kuşetli vagonlar konforlu ve keyifli yolculuklarıyla biliniyor.



Halkalı'dan her gün 22.40'ta, Sofya'dan 21.00'de hareket eden ekspresin seyahati yaklaşık 9 saat 50 dakika sürüyor. Eksprese ilave edilen vagonlarla yaz aylarında Bükreş ve Belgrad bağlantıları da sağlanıyor.



Talebin her geçen gün arttığı bu hattan 2017'de toplam 13 bin, 2018'de 19 bin yolcu taşındı.



TARİFEDE YÜZDE 30 İNDİRİM



Uluslararası demir yolu yolcu taşımacılığını daha cazip hale getirmek, kara yolu ile rekabet etmek amacıyla yolcu taşımalarına Balkan Ülkeleri Yolcu Tarifesi (SET) üzerinden yüzde 30 indirim uygulamasına da geçildi.



Ekspres bilet ücretleri 2 yataklı vagonda bir kişi 33,50 avro, 1 yataklı vagonda bir kişi 62,72 avro, 4'lü kuşetli vagonda bir kişi 28,48 avro, 6'lı kuşetli vagonda bir kişi 27,88 avro olarak belirlendi.



Hem tren yolculuğunun keyfini çıkarmak hem de Sofya'yı keşfetmek isteyen yolcular ekonomik, rahat, konforlu bir yolculukla Bulgaristan'ın başkentine ulaşabiliyor.



Yolcular, 13-19. yüzyıllarda Osmanlı şehri olan Sofya'da, Osmanlı'nın yanı sıra Nazım Hikmet'in izlerine de rastlayarak, farklı ve benzer kültürlere tanıklık ediyor.



Böylece TCDD Taşımacılık, son yıllarda iç turizmin gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi, Van Gölü Ekspresi gibi trenlerin yanı sıra İstanbul-Sofya Ekspresi ile de Avrupa rotasını keşfetmek isteyenlere farklı bir seçenek sunuyor.