Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 12:51 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:54
Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.
PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRA
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, TIR'da 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
VİDEO: BEZ MASKE STANDARTLARI YAYIMLANDI