Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da, 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 12:51 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 12:54

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Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRA

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, TIR'da 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO: BEZ MASKE STANDARTLARI YAYIMLANDI

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