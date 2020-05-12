Avrupa'ya giden TIR'da 573 bin 750 maske ele geçirildi

Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen TIR, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRA

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, TIR'da 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA



Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO: BEZ MASKE STANDARTLARI YAYIMLANDI