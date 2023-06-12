Avrupa'ya otobüsle seyahat dönemi: Bayrampaşa'dan Münih'e yolculuk 27 saat

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OTOBÜS YOLCULARI DAHA DA ARTACAK



Yıldırım, "Berlin var, Frankfurt var, Münih var, mesafelere göre 100 Euro'dan başlıyor, 150 Euro'ya kadar çıkıyor. Uçak fiyatları 500-600 Euro. Oradan eşya getiriyorlar, bunları uçaklara verdiklerinde çok ciddi paralar ödedikleri için uçaklar da fazla bagaj almadığı için otobüse bunu koyuyorlar ve çok düşük paralara seyahat etme imkanları oluyor. Önümüzdeki dönemde otobüs yolcusu daha da artacak. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda biz günde 100 otobüs kaldırdığımız vardı Almanya, Fransa'ya, İngiltere ve Danimarka'ya. Yurt dışına şu anda Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna seferleri günde yaklaşık 140 sefer çıkıyor. İstanbul'da kalkan toplam bin 100 otobüs var, bunların yaklaşık 140 tanesi yurt dışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak." diye konuştu.



EN KISA MESAFE 100 EURO



İşletmeci Fatih Bayrak da, "Talep çok, Almanya'da tarafından da dönüş taleplerimiz var. Sezonda karşılıklı seferlerimiz dolu. Ekstraları da hazırlamaya başladık. Buradan her yöne aracımız var ama yoğunluğumuz Almanya'da. 100 Euro'dan başlıyor en kısa mesafe, Münih'e. Uçaktan korkanlar var, yolu seven, geze geze gidelim diyenler var. İki bagaj hakkımız var, ekstra olduğu zaman yardımcı oluyoruz." dedi.



UÇAKTA VALİZLE HAREKET ETMEK DAHA PAHALI



Yolculuk için otobüs bekleyen Nesrin Tavukçu, "Münih'e gidiyorum. Hem hesaplı hem de biraz uçak korkum var. Uçak bayağı sallandı ben gelirken o yüzden otobüsle gitmeye karar verdim. Otobüsle hem yük götürebiliyorsunuz hem de rahat. Uzun ve sıkıcı, yorucu ama keyifli geçiyor. Ben gelecek hafta uçakla gidecektim biletler 350 Euro arasıydı. İçinde yük de yoktu. Şimdi 100 Euro'ya gidiyorum. Uçakta 25 kilogram bagaj hakkın oluyor ama otobüste 2 dolu valiz götürebiliyorsun, el bagajın, torbaların oluyor. Daha rahat eşyalarını götürüyorsun." ifadelerini kullandı.



Selami Kırgil de, "Almanya'ya gidiyoruz. Otobüsle gidiyoruz, sebebi de uçak biletlerinin çok pahalı olması. Uçakta, valizle hareket ettiğinizde daha da pahalı olması. Otobüslerimiz son derece modern, konforlu. Bagaj farkı 1'e, 7 gibi. Burada bir lira veriyorsanız, uçakta 7 lira veriyorsunuz. Bu da tabii ki 100 Euro'larla baktığınız zaman 100 Euro'ya 700 lira gibi bir karşılık buluyor. Aynı valizle uçağa binseydim, 700 Euro'ydu" dedi. Almanya'ya giden bir vatandaş da, "20 saatin üzerinde sürüyor. Ben uçaktan korkuyorum ama fiyat yarı yarıdan çok. 2 valiz hakkım var." dedi.