Avşa Adası'nda mobilya deposu yandı

Edinilen bilgiye göre, Avşa Adası Gavurdere mevkiindeki bir mobilya deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hızla büyüyen alevlere 2 araç ve 4 personelle müdahalede bulunuldu.

Çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, depo ve içerisindeki tüm malzemeler küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.