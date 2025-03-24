Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın
Balıkesir’e bağlı Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Avşa’da ormanlık alanda yangını çıktı.
Yangın, adanın Atanaş mevkisinde başladı.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Marmara Belediyesi’ne ait araçlar ve personel sevk edildi.
Ekipler, yanan alana müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına geçildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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