imsakiye

Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın

Balıkesir’e bağlı Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Avşa’da ormanlık alanda yangını çıktı.

, adanın Atanaş mevkisinde başladı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Marmara Belediyesi’ne ait araçlar ve personel sevk edildi.

Avşa Adası’nda ormanlık alanda yangın - 1

Ekipler, yanan alana müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...