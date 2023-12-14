Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi

İstanbul Adalet Sarayı'nda avukat Buket Nurşah Tekışık'ın çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi
Avukat Buket Tekışık'ın adliyede verdiği poz tepki çekti

Avukat Buket Tekışık'ın adliyede verdiği poz tepki çekti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi.

Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın odasında fotoğraf çektirdiği savcının görev yeri değiştirildi - 1

Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

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