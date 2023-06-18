Avukat, cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Kuruma giriş yapan E.Y'nin cumhuriyet savcısı denetiminde ve kurum müdürü eşliğinde yapılan üst aramasında farklı türlerde 4 paket uyuşturucu ile cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelinin görüşmek için geldiği R.P. hakkında da işlem yapıldı.



Sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat E.Y. tutuklandı. Hükümlü R.P. hakkında da bu suçtan da tutuklama kararı verildi.