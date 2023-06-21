Avukat çifte bıçaklı saldırı

Avukat Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı.

Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı.

BURSA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi de sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Baromuz üyesi meslektaşlarımız Av. Aleyna Kübra Kanalcı ve Av. Muharrem Kanalcı mesleki faaliyetini yerine getirmek üzere 20 Haziran 2023 tarihinde kolluk eşliğinde çocuk teslimi işlemlerini yapılırken, şüpheliler avukat meslektaşların önce aracına, sonra da kendilerine taşlı ve bıçaklı bir şekilde saldırmış, bu saldırı sonucu ise meslektaşlarımız yaralanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat ile birlikte şahıslar ivedi olarak gözaltına alınmıştır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yöneltilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sistematik hale getirmeye çalışılan avukata yönelik saldırılar son bulana kadar, bu süreçte hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz. Meslektaşlarımıza ve Bursa Barosu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimize, mesleğimize yönelen her saldırıda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz.”