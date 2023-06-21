Avukat çifte bıçaklı saldırıda 2 tutuklama

Avukat Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı velayet davasında çocuğu teslim almaya gittikleri sırada, çocuğu vermek istemeyen ailenin saldırısına uğradı.
Şüphelilerin araca ve avukat çifte, bıçak ve taşla saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olurken, şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Babaanne Fevziye E. (52) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Velayeti annesinde olan çocuğunu kaçırarak, avukat çifti darbeden baba Kadir E. (36) ile kardeşleri Sadık E. (26) ve Muhammet E. (29), ise Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen Kadir E. ile Muhammet E. tutuklandı.
"PLANLI VE TASARLANMIŞ BİR ŞEKİLDE DARBEDİLDİK"
Avukat Muharrem Kanalcı, Bursa Barosunca adliye önünde gazetecilere, bu tür saldırıların tüm hukuk camiasına karşı yapıldığını söyledi.
Olay sırasında yanlarına gelerek kendilerini korumaya çalışan vatandaşlara, baro yönetimine ve meslektaşlarına teşekkür eden Kanalcı, şöyle konuştu:
"Kişisel ilişki kuran baba, çocuğu teslim etmesi gereken pazar günü teslim etmediği için biz savcılık marifetiyle başvuruda bulunduk. Dün talimatı karakola götürdükten sonra kolluk, çocuğu babasından alarak polis merkezine getirdi. Sonrasında bizim nezaretimizde polis merkezinde çocuğun anneye teslimi gerçekleştirildi. Ardından karakoldan çıktık ve müvekkilimize ait araçla karakoldan uzaklaşırken planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz iki araçla kesilerek darbedildik. Aracımız zarar gördü, hastanelik olduk. Bu şekilde bir saldırıya maruz kaldık. Can güvenliğimiz neredeyse yoktu. Şans eseri kurtulduk."
Sürecin takipçisi olacaklarını anlatan Kanalcı, bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmamasının temenni etti.
Saldırı sırasında neler hissettiğine ilişkin soru üzerine Kanalcı, "Kendinizden önce sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Beklemiyordum, şahıslar gözleri dönmüş bir şekilde saldırıyorlardı. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler. Halbuki bizim yaptığımız şey kanunun emrini yerine getirmek, başka bir şey yapmadık. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler." dedi.
Basın açıklamasına, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, saldırıya uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve meslektaşları katıldı.
BURSA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA
Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi de sosyal medyadan paylaştığı açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Baromuz üyesi meslektaşlarımız Av. Aleyna Kübra Kanalcı ve Av. Muharrem Kanalcı mesleki faaliyetini yerine getirmek üzere 20 Haziran 2023 tarihinde kolluk eşliğinde çocuk teslimi işlemlerini yapılırken, şüpheliler avukat meslektaşların önce aracına, sonra da kendilerine taşlı ve bıçaklı bir şekilde saldırmış, bu saldırı sonucu ise meslektaşlarımız yaralanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat ile birlikte şahıslar ivedi olarak gözaltına alınmıştır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yöneltilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sistematik hale getirmeye çalışılan avukata yönelik saldırılar son bulana kadar, bu süreçte hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz. Meslektaşlarımıza ve Bursa Barosu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimize, mesleğimize yönelen her saldırıda meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile bildiririz.”
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