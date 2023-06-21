Avukat çifte bıçaklı saldırıda 2 tutuklama

"PLANLI VE TASARLANMIŞ BİR ŞEKİLDE DARBEDİLDİK"



Avukat Muharrem Kanalcı, Bursa Barosunca adliye önünde gazetecilere, bu tür saldırıların tüm hukuk camiasına karşı yapıldığını söyledi.



Olay sırasında yanlarına gelerek kendilerini korumaya çalışan vatandaşlara, baro yönetimine ve meslektaşlarına teşekkür eden Kanalcı, şöyle konuştu:



"Kişisel ilişki kuran baba, çocuğu teslim etmesi gereken pazar günü teslim etmediği için biz savcılık marifetiyle başvuruda bulunduk. Dün talimatı karakola götürdükten sonra kolluk, çocuğu babasından alarak polis merkezine getirdi. Sonrasında bizim nezaretimizde polis merkezinde çocuğun anneye teslimi gerçekleştirildi. Ardından karakoldan çıktık ve müvekkilimize ait araçla karakoldan uzaklaşırken planlı ve tasarlanmış bir şekilde yolumuz iki araçla kesilerek darbedildik. Aracımız zarar gördü, hastanelik olduk. Bu şekilde bir saldırıya maruz kaldık. Can güvenliğimiz neredeyse yoktu. Şans eseri kurtulduk."



Sürecin takipçisi olacaklarını anlatan Kanalcı, bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmamasının temenni etti.



Saldırı sırasında neler hissettiğine ilişkin soru üzerine Kanalcı, "Kendinizden önce sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Beklemiyordum, şahıslar gözleri dönmüş bir şekilde saldırıyorlardı. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler. Halbuki bizim yaptığımız şey kanunun emrini yerine getirmek, başka bir şey yapmadık. Sanki bir canilikle, farklı bir motivasyonla saldırıyı gerçekleştirdiler." dedi.



Basın açıklamasına, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, saldırıya uğrayan avukat Aleyna Kübra Kanalcı ve meslektaşları katıldı.