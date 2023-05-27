Avukat Dilara Yıldız cinayeti davasında karar

İstanbul'da öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın katilinin cezası belli oldu.



Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Oktay Dönmez katıldı. Duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.



Mahkeme heyeti duruşmayı karara bağlayacağını açıklayarak sanığa son sözünü sordu.



Tutuklu sanık Dönmez, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Heyet ayrıca, sanığı "nitelikli yağma", "cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti, cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 20 yıl hapisle cezalandırdı.



NE OLMUŞTU?

Avukat Dilara Yıldız (29), 11 Ocak 2022'de Tuzla Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla öldürülmüş, olay yerinde gözaltına alınan şüphelinin Yıldız'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenmişti.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Oktay Dönmez'in, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu.