Avukat Feyza Altun gözaltına alındı (Feyza Altun kimdir?)

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Altun, yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma ve talimat kapsamında gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı (Feyza Altun kimdir?)

Avukat Feyza Altun, dün hesabından şeriat ile alakalı mesaj paylaştı. Altun'un paylaşımla ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. 

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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