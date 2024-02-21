Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Avukat Feyza Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
Avukat Feyza Altun gözaltına alındı (Feyza Altun kimdir?)

Avukat Feyza Altun gözaltına alındı (Feyza Altun kimdir?)

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Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'daki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun dün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altun, yurtdışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Avukat Feyza Altun’un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, serbest bırakılmasına yapılan itirazın reddedilmesine karar verdi.

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