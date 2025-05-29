Avukat Fırat Epözdemir hakkında tahliye kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Savcı, Epözdemir için tutukluluğunun devamını talep etti.



Mahkeme Fırat Epözdemir hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.



Davanın bir sonraki duruşması 16 Eylül'e ertelendi.