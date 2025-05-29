Avukat Fırat Epözdemir hakkında tahliye kararı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Avukat Fırat Epözdemir hakkında tahliye kararı

Yönetim Kurulu Üyesi  Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Savcı, Epözdemir için tutukluluğunun devamını talep etti.

Fırat Epözdemir hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Eylül'e ertelendi. 

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