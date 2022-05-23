Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin yakalanan firari sanığı tutuklandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada firari olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken dün gözaltına alınan sanık Serkan Dakman'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cinayete ilişkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Serkan Dakman, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

TUTUKLANDI



Olaya ilişkin davayı bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan sanık Serkan Dakman'ın tutuklanmasına karar verildi.



NE OLMUŞTU?



Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.



Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.



Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açılmıştı.



Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.