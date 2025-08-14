Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu

İstanbul'da "rüşvet vermeye aracılık etme" suçundan tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında; "Rüşvet vermeye aracılık etme", "Siyasi-askeri casusluk" ve "FETÖ/PDY'ye yardım" suçlamalarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, dün sevk edildiği adliyede "rüşvete aracılık" suçundan tutuklanmıştı.

Epözdemir, İstanbul'dan jandarmaya ait cezaevi nakil aracıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İrfan Kurumu'na getirildi. Epözdemir, işlemlerinin ardından saat 22.45 sıralarında cezaevine konuldu. 

PASAPORTUNA EL KONULDU, İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

'nin konuştuğu kritik davaların avukatı Rezan Epözdemir, pazar günü gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Epözdemir'in pasaportuna da el konulmuştu.

Rezan Epözdemir'in Levent'teki iş yerinde emniyet güçleri arama yapmıştı.

