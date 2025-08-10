Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

EVİ VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILIYOR Gözaltına alınan Epözdemir'in evi ve iş yerinde arama yapılıyor. Soruşturma kapsamında aramaların sürdüğü Epözdemir'in hukuk bürosu önünde çok sayıda polis aracı olduğu görüldü. Emniyet güçlerinin yapılan aramalarda, ünlü avukatın dijital materyallerine el koyduğu bildirildi.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu.

İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu.

Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.

Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.



Epözdemir, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatlık görevini yapıyordu.



Epözdemir, Muğla Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava da ailenin avukatlığını üstlenmişti