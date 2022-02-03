Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

İstanbul Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Haberler - İHA 03.02.2022 - 15:45

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 11 şüpheli yeniden ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildi

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Sunucu Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına almış, gözaltı süreleri biten 11 şüpheli için geçtiğimiz pazartesi günü 4 gün ek gözaltı süresi daha verilmişti.

Ek gözaltı sürelerinin tamamlanmasının üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden ek gözaltı süresi için Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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