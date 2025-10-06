Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti: 5 şüpheli gözaltında

İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Öktem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Serdar Öktem, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.



Maskeli olduğu belirtilen saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Serdar Öktem'in ölümüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.



Bakanlık, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyla paylaşılmaya devam edileceğini de belirtti.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ DA BULUNDU



Avukat Öktem'e silahlı saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı.