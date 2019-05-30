İlişkili Haber Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu çok tartışılmıştı. Hakim Yoylu, avukat Çetin'in eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

Olay sosyal medyada da çok tepki çekmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de tepki gösterdiği olay sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim Mehmet Yoylu'yu görevden uzaklaştırmıştı.



Olaydan sonra avukat Çetin'e meslektaşlarından destek yağdı. Avukat Tuğçe Çetin, bugün aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.



Twitter hesabından nişanlısıyla fotoğrafını paylaşan Tuğçe Çetin, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz" diye yazdı.

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