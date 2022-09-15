Avukat ücretleri güncellenecek mi? Bakan Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cezaevinde bulunan demans hastası eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk'un durumunun 16 Eylül'de yeniden değerlendirileceğini belirtti.



Bozdağ, ''haksız tahrik indirimi'' konusunda da önemli mesajlar verdi.



Bakan Bozdağ'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

AVUKAT ÜCRETLERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

81 baronun ortak kararı ile CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile eylem kararı alındı. 20 Eylül'de 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacak. Ücret güncellemesi gündemde mi?

Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız.

''FİNLANDİYA VE İSVEÇ ŞİMDİYE KADAR KİMSEYİ İADE ETMEDİ''



Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk'tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan'dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya’dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri?

Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden.



İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan'a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de. Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid'de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç'ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya'da İsveç'te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler.

''FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI''

Finlandiya'da PKK'dan 3 kişi, FETÖ'den 4 kişi var toplam 7 kişi. Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı.

''ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KAPSAMLI BİR YARGI PAKETİ VAR''

Yeni yargı paketi hazırlığı var mı?



Adalet Bakanlığı yargı alanında yeni çalışmalar yapıyor. Üzerinde durduğumuz kapsamlı bir yargı paketi var.

HASTA TUTUKLU, HÜKÜMLÜLERİN DURUMU

Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acaba biz ne yapabiliriz. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Henüz öneriler var. Yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu görüyoruz.



Aysel Tuğluk'un durumu çok tartışıldı.



Aysel Tuğluk'un durumu 16 Eylül'de değerlendirilecek.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TARTIŞMASI

''Haksiz tahrik indirimi'' ile ilgili bir adım atılacak mı?



Tabii bütün dosyaları bilmiyoruz. Yüksek yargının vereceği kararlar yol gösterici olacak. Yargıtay'ın içtihatına bu konuda çok önem veriyorum. Bizim de bir hazırlığımız var. Kamuoyu tartışmasına bunu açacağız.

TARTIŞILAN YARGI KARARLARI



Hukuki kararlarla ilgili tartışmalarla devam edelim. Bu noktada hakim ve savcılar da kimi zaman verdikleri kararlarla gündeme geliyor. Şarkıcı Gülşen ile ilgili süreçte gördük. Son zamanlarda da mesleki tecrübesi nisbeten az olan kişilerin atamaları tartışma konusu oldu. Bu eleştirilere ne dersiniz?



HSK atamaları yaparken belli ilkeler çerçevesinde yapıyor. İstanbul'da birinci sınıf olmuş hakim ve savcılarımız görev yapıyorlar. Liyakatli hakim ve savcılarımız.

''SİYASİ TARAFTARLIĞA GÖRE ELEŞTİRİ YAPILIYOR''

Bir karar veriliyor tutuklama oluyor tutuklanan kişiye bakarak dosyadaki delile bakmadan siyasi taraftarlığa göre bir değerlendirme yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 23 bin hakim ve savcımız var. 8 milyon dosyanın içerisinde Türkiye'nn tartıştığı karar sayısı yıl boyunca acaba kaç? Benim yargıya talimat verme yetkim yok.

''HERKES HAKİMLİĞE, SAVCILIĞA SOYUNMASIN''

Sayın Kılıçdaroğlu 'Gelirsem şunu serbest bırakacağım' diyor. Bir yandan 'Yargı bağımsız' diyor bir yandan kendini hakim yerine koyuyor. Herkes hakimliği savcılığa lütfen soyunmasın. İstinaf temyiz yolu var. Bu süreçleri işletmek doğru olandır.

Tutuklama müessesesinin doğru kullanıldığına inanıyor musunuz bazı dosyalarda?



Tutuklama tedbiri hukukumuzda olan bir tedbir. Mahkeme bir karar verdiyse o kadar doğru eğri sonuçlarına uymak zorundayız. Önemli olan sistemin işlemesidir. Türkiye'de tıkanan bir sistem yok işleyen bir sistem var.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?Sayın Erdoğan'ın karşısına tek bir aday mı çıkacak sizce 2023'te?



Ben de herkes gibi adayın kim olacağını merak ediyorum. 6'lı masa toplanıyor toplanıyor dağılıyor. Esasında konuştukları fazlaca bir şey yok. Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi olacak. Yüzde 50 artı 1 oya ihtiyaç var. Ekmeleddin İhsanoğlu, Muharrem İnce aday olduğunda aldıkları oy belli. Çoklu aday oldu 2018'de toplamının aldığı oy belli. Burada herkes şunu görüyor HDP seçmeninin oyu olmadan Millet İttifakı'nın Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali milyonda bir var mı yok mu? İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Ankara'yı HDP seçmeni oy vermeseydi alırlar mıydı alamazlar mıydı?

''GİZLİ ORTAK HDP'' TARTIŞMASI

HDP bu masanın gizli ortağı değil 6 artı 1'in artıdan sonraki ortağı. İlk tur Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecektir. HDP seçmeninin desteği olmadan yüzde 50'ye yaklaşamazlar. Masada yok ama masada oturanların ayarını bozuyor.

KHK'LILARIN DURUMU

Sayın Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların geri dönüşü ile ilgili adım atacağı açıklaması oldu. KHK'lılarla ilgili yeni bir değerlendirme söz konusu olabilir mi?



Bu devlet politikası, FETÖ ile mücadele bitmedi. Ortada mağduriyet yok, bu bir yasal düzenleme. Kalkıyor 'KHK mağdur etti' diyor. KHK niye mağdur etsin? FETÖ mağdur etti demesi lazım.



Yeni hakim ve savcı ataması sayısında değişiklik var mı?



Hakim ve savcı yardımcılığını getirdik. Bu sene 1500 kişi alımı konusunda ilana çıktık. 26-27 Kasım'da sınav yapılacak 1200 adli yargı 150 idari yargıya 150 de avukatlıktan geçenler arasında alacağız. Yazılı sınav ondan sonra mülakat.



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ



Sosyal medya düzenlemesi Meclis açılınca yasalaşacak mı?



Bu yasa önemli bir yasa. Yasa gündemden kalkmadı. Önceki yasama yılının sonunda ekim ayına ertelendiği açıklandı. Parlamento açıldıktan sonra gündemde olacaktır. Meclis açıldığında süreci beraber göreceğiz, düzenleme gündeme gelecek. Sosyal medya üzerinden insanların haysiyetine onuruna bir sürü iftira söyleniyor. Elmalı hakimimizi Türkiye adeta linç etti ama sonunda mahkeme kararını açıkladığında hakimin kararının doğru olduğu ortada iftira olduğu ortaya çıktı. Koca bir ülke müfterileri doğru haklı gördü.

